© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- VARIE- Evento maternifit&friends con i saluti istituzionali del Presidente del Coni Giovanni Malagò e dell'Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato. Presso Salone d’Onore del Coni. (Ore 11)- Presentazione del Frecciarossa dedicato alla mostra "Red in Italy - i colori del rosso nel design italiano", presso la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Interverranno: Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia; Aldo Davoli, Group Head of Public Affairs, Communications & Sustainability, Campari Group; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso stazione di Roma Termini, Binario 1 (Ore 12) (segue) (Rer)