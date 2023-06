Regno Unito-Usa: Sunak, cooperazione economica è più solida e forte che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione economica tra Regno Unito e Stati Uniti non è mai stata così solida e forte. Lo ha detto il primo ministro britannico, Rishi Sunak, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca insieme al presidente Usa, Joe Biden. “La partnership economica che abbiamo annunciato oggi vuole rispondere alle sfide che dobbiamo affrontare in questo momento sul piano internazionale, con particolare attenzione alla sicurezza”, ha precisato. (Was)