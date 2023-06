Maltempo: Meloni, nessuna lentezza governo, servono stime prime di commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul commissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna “non abbiamo ancora preso una decisione, ma rimango colpita da chi dice che ci sarebbe una lentezza del governo. C’è già un commissario per gestire l’emergenza, che può fare le cose necessarie”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla masseria Li Reni a Manduria. “Per la ricostruzione – ha proseguito – bisogna prima fare le stime, trovare i soldi e poi nominare il commissario, quindi non c’è alcuna lentezza e anzi noi stiamo chiedendo massima condivisione per arrivare il prima possibile a una stima precisa”. “Le risorse che serviranno saranno molte – ha sottolineato – ed è più facile arrivare ad indennizzi alti se le stime sono fatte in maniera precisa e questo è un lavoro che stiamo facendo insieme ai territori”. “Rimango colpita che, anche su questa materia, si butti in politica”, ha concluso. (Rin)