Migranti: Piantedosi, evitate limitazioni a intese con Paesi terzi sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo riusciti ad ottenere un quadro giuridico di riferimento per possibili intese con Paesi terzi sicuri. Abbiamo, altresí, evitato che venissero poste delle limitazioni che avrebbero escluso alcuni Paesi”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. “Anche i termini di responsabilità del Paese di primo ingresso per i casi Sar – ha continuato – sono stati ridotti grazie al nostro intervento. Per la prima volta i casi Sar sono considerati sotto la responsabilità dell’Unione europea”.(Rin)