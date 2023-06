Migranti: ministra svedese Stenergard, compensazione per migrante non ricollocato è di 20 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo finanziario stabilito nell'accordo raggiunto dai ministri degli Interni Ue sul Patto su migrazione e asilo è di 20 mila euro per migrante non ricollocato. A dirlo Maria Malmer Stenergard, ministra alla Migrazione svedese, nel corso della conferenza finale della riunione a Lussemburgo. "Ciò che è stato rivisto oggi è che il tetto sarà introdotto con una procedura graduale. Quindi il moltiplicatore per il tetto annuale sarà di due nel primo anno, di tre nel secondo, e di quattro a partire dal terzo anno", ha proseguito. Il tempo massimo per il trattamento della domanda di asilo, invece, sarà di 6 mesi, ha poi concluso la ministra svedese. (Beb)