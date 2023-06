Migranti: Piantedosi, compensazioni in denaro andranno a fondo su dimensione esterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del negoziato che ha portato all'accordo in Consiglio Affari interni sul Patto sulla migrazione e l'asilo, l'Italia ha rifiutato ogni possibile compensazione in denaro, per far sì che i fondi vadano ad alimentare un fondo sulla dimensione esterna della migrazione. A dirlo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un punto stampa al termine della riunione a Lussemburgo. "Abbiamo ottenuto dei meccanismi di compensazione con i ritorni di Dublino e soprattutto, la cosa alla quale diamo maggiore importanza, è il fatto che abbiamo rifiutato ogni possibile compensazione in denaro. Perché non ritenevamo che la dignità del nostro Paese potesse mettere in campo soluzioni di questo tipo", ha detto. "Abbiamo voluto che quegli impegni in denaro, che dovrebbero assumere i Paesi che non accedono a dei meccanismi di solidarietà diretta, dovessero confluire in un fondo per attuare quello che l'Italia ha voluto, e che finalmente si realizza, cioè progetti concreti per la dimensione esterna. Quindi accordi con i Paesi terzi", ha aggiunto. "Abbiamo chiesto che queste risorse possano andare ad alimentare iniziative di questo tipo, di cui cominciamo a intravedere dei segni concreti. Chiaramente, non si risolve tutto in una giornata e confidiamo su un lungo periodo di lavoro su quello che è iniziato oggi. È una giornata in cui inizia qualcosa, non solamente un traguardo", ha concluso. (Beb)