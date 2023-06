Usa: Camera, democratici chiedono dimissioni dell’ispettore generale per la Sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due deputati democratici hanno chiesto le dimissioni di Joseph Cuffari, dopo che l’ispettore generale del dipartimento per la Sicurezza interna ha ammesso in audizione di cancellare regolarmente i messaggi presenti nel suo telefono di lavoro. I deputati Glenn Ivey e Bennie Thompson, capogruppo nella commissione per la Sicurezza interna della Camera dei rappresentanti, hanno scritto una lettera a Cuffari, in cui affermano che le ammissioni dell’ispettore sono “a dir poco preoccupanti, dal momento che azioni simili rappresentano una violazione delle leggi federali”. Durante l’audizione, Cuffari ha aggiunto di non utilizzare il suo cellulare di lavoro per “attività ufficiali”, e di aver cancellato i messaggi non ritenendoli classificabili come “dati federali”. (Was)