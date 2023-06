Migranti: raggiunto accordo su Patto migrazione e asilo a Consiglio Interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Affari interni dell'Ue, riunito oggi a Lussemburgo, ha raggiunto l'accordo sul Patto migrazione e asilo, adottando la sua posizione negoziale sui due regolamenti in merito alle procedure al sistema di asilo. "I ministri hanno appena concordato un approccio generale sul regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e sul regolamento sulla procedura di asilo. Questi dossier costituiscono i due principali pilastri della riforma del sistema di asilo dell'Ue e sono fondamentali per un buon equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il duro lavoro svolto durante diverse presidenze ha contribuito al risultato che abbiamo raggiunto oggi", si legge in un messaggio Twitter della presidenza svedese del Consiglio dell'Ue. "Permettetemi di dire che non ero sicura che questo giorno sarebbe arrivato. È un giorno importante. Abbiamo lavorato a lungo per raggiungere questo risultato. Quando ci uniamo, mandiamo un messaggio forte e dimostriamo la capacità di prendere decisioni che non sono facili, ma sono necessarie. Grazie per aver lavorato così duramente, per essere stati così costruttivi e disposti a fare concessioni", ha dichiarato la ministra svedese per le Migrazioni, Maria Malmer Stenergard, presidente di turno dell'Ue. (Beb)