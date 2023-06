Migranti: Meloni, è problema di tutti, affrontarlo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema della gestione dei flussi migratori “ce lo abbiamo tutti e l’unico modo di affrontarlo seriamente è risolverlo alla partenza, per cui sono soddisfatta anche di essere riuscita a far capire che c’è un modo per affrontare la questione insieme”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla masseria Li Reni a Manduria. “Siamo riusciti a porre la questione dei migranti in modo tale da cercare di cambiare un paradigma”, ha proseguito Meloni, che ha poi sottolineato: “parlare dei movimenti secondari se non si affrontano a monte quelli primari non sarà mai una soluzione, perché vuol dire tentare di risolvere i propri problemi scaricandoli sugli altri”. (Rin)