Usa: Biden su accuse di corruzione da parte dei repubblicani, un mucchio di sciocchezze

- Le accuse di corruzione avanzate nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, da parte del presidente del comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti, il repubblicano James Comer, sono “un mucchio di sciocchezze”. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, Biden ha risposto così ad un giornalista che ha chiesto un commento sulle verifiche avviate dal comitato nei confronti suoi e del Federal Bureau of Investigation (Fbi). La commissione presieduta da Comer ha ottenuto dall’agenzia l’accesso a tutta la documentazione in suo possesso relative alle presunte attività illecite di traffico di influenze da parte di Biden, all’epoca della sua vicepresidenza durante l’amministrazione Obama. (Was)