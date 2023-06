Tunisia: Meloni, molto ottimista su missione con von der Leyen e Rutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono soddisfatta del viaggio che faremo domenica con Ursula von der Leyen e con il primo ministro olandese Mark Rutte in Tunisia per affrontare una questione che è italiana ed europea, perché, quando noi non riusciamo a reggere i flussi migratori, il problema diventa di tutti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla masseria Li Reni a Manduria. “Questo tema noi l’abbiamo posto, anche rispetto al Fondo monetario internazionale, chiedendo un approccio pragmatico, di sostenere una Nazione che è in una situazione delicata”, ha proseguito. “Abbiamo parlato con la Tunisia e con gli altri e mi pare ci siano dei passi in avanti”, ha aggiunto. “La buona volontà può portare a dei risultati, per cui guardo con molto ottimismo alla missione”, ha concluso Meloni. (Rin)