Migranti: Piantedosi, Italia non sarà centro raccolta per conto Ue

- L'Italia “ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate nel corso del Consiglio” Affari Interni di oggi. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. In primis, ha spiegato, “abbiamo scongiurato l'ipotesi che l'Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso venissero pagati per mantenere i migranti irregolari nei propri territori. L'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa”. “Abbiamo ottenuto la creazione di un nuovo fondo europeo per i Paesi terzi di origine e transito dei flussi (dimensione esterna)”, ha proseguito. “Nel sistema, come misura di solidarietà obbligatoria complementare alla relocation – ha sottolineato –, è prevista anche la compensazione dei ‘dublinanti’”. (Rin)