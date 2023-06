Migranti: Conte, governo ha fallito, è rimasto sopraffatto da sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo a tre volte il numero degli sbarchi rispetto all'anno precedente e questo certifica il fallimento della gestione della politica migratoria del governo Meloni, che è rimasto completamente sopraffatto. Ha costruito una campagna elettorale su questo punto e oggi non hanno soluzioni”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Diritto e Rovescio” su Rete 4. "La Meloni ha vantato di avere la soluzione facile del blocco navale, che ovviamente non ha potuto realizzare”, ha proseguito. “Dall'opposizione – ha aggiunto – è facile poter verificare quando si dicono stupidaggini. Il problema non è quello delle Ong, ma di affrontare senza slogan la questione e andare in Europa e convincere gli amici politici polacchi e ungheresi ad accettare una redistribuzione europea dei migranti, perché sono loro che si oppongono”. (Rin)