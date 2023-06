Migranti: Johansson, possibile trasferire migranti in Paesi terzi sicuri se ci sono "connessioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per poter rimpatriare un migrante in un Paese di transito, o in uno Stato diverso da quello di origine, lo Stato di trasferimento dovrà rispondere a tutti i criteri di Paese terzo sicuro. Questo quanto previsto dall'accordo raggiunto dai ministri degli Interni europei in merito al Patto su migrazione e asilo, nel corso del Consiglio Affari interni a Lussemburgo. A dirlo la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, nel corso della conferenza stampa finale della riunione. "Deve essere un Paese terzo sicuro e deve esserci un collegamento tra la persona e questo Paese terzo sicuro, o la persona deve accettare di andare in quel Paese", ha detto, "ma resta agli Stati membri l'interpretazione di quale sia il collegamento". Il testo, ha poi aggiunto Johansson, "include alcuni esempi che sono stati concordati e che dicono che se si è soggiornato in quel Paese, o se si hanno membri della famiglia in quello Stato", allora esiste il collegamento. "Ma potrebbero anche essere altre possibilità da valutare". (Beb)