Italia-Uzbekistan: Meloni, partenariato strategico, scriviamo nuovo capitolo di amicizia

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si dice “lieta di aver accolto a palazzo Chigi il Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev”. “Un proficuo incontro – scrive Meloni sui social – nel quale abbiamo dialogato sul rafforzamento della nostra cooperazione in molti settori che ci uniscono, a partire dall'economia ma anche nel campo dell'industria della Difesa e della cultura”. “La firma di importanti accordi e l'adozione di una dichiarazione congiunta – prosegue – offrono l'opportunità di elevare le nostre relazioni al livello di partenariato strategico e di scrivere un nuovo capitolo di amicizia tra le nostre Nazioni”. “L'Uzbekistan – conclude – ha grandi potenzialità ed è un partner importante per l'Italia e intendiamo accrescere la nostra collaborazione in ogni ambito, anche in chiave regionale”. (Rin)