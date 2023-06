Ucraina: Sunak, deterrenza è fondamentale, Putin vuole indebolire Nato ma non succederà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deterrenza è fondamentale per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il primo ministro britannico, Rishi Sunak, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca insieme al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, spera di indebolire la Nato e porre fine al nostro sostegno nei confronti di Kiev, ma non è questo il caso: continueremo ad aiutare l’Ucraina anche negli anni a venire”, ha detto, aggiungendo di augurarsi che questo “lo porti a decidere finalmente di porre fine a questa guerra”. (Was)