Migranti: Metsola, accordo su Patto è una buona notizia, Parlamento pronto ad avviare negoziati

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, plaude al raggiungimento dell'accordo sul Patto migrazione e asilo raggiunto oggi al Consiglio Affari interni di Lussemburgo. "L'accordo odierno degli Stati membri sulle nuove norme in materia di migrazione è una buona notizia. Il Parlamento europeo accoglie con favore questa svolta ed è pronto ad avviare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo prima della fine del mandato. Possiamo trovare una via d'uscita", ha scritto Metsola su Twitter. "Possiamo proteggere i nostri confini e trovare un approccio che sia giusto e umano con chi ha bisogno di protezione, fermo con chi non ne ha diritto e forte contro i trafficanti che sfruttano i più vulnerabili", ha aggiunto. (Beb)