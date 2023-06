Migranti: Piantedosi, Italia responsabile, accordo politico punto d'inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo politico raggiunto sul tema migrazione nel corso del Consiglio Affari interni a Lussemburgo rappresenta un giorno d'inizio, non di arrivo. L'Italia ha avuto una posizione di grande responsabilità e ha trovato analoga corrispondenza da parte degli altri Paesi". A dirlo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del suo intervento a seguito dell'approvazione della posizione negoziale del Consiglio. "Sono stati giorni intensi di negoziati, abbiamo cercato di rendere direttamente attuabili le procedure di frontiera. Si tratta di un processo che noi riteniamo dovrà proseguire anche dopo l'adozione del testo normativo, perché per raggiungere questi obiettivi ambiziosi che stiamo approvando occorreranno infrastrutture, mezzi e uomini da dedicare. E tutto questo, voglio sottolinearlo, non per un vittimismo di maniera ma solo per un dato casualmente geografico, deve essere realizzato in alcuni Stati membri e non in altri", ha aggiunto. "È necessario quindi che oggi, in maniera chiara, si sia confermato l'impegno non solo ad implementare concretamente le misure di solidarietà previste, ma anche ad accompagnare i processi di attuazione delle procedure di frontiera con un piano straordinario di sostegno finanziario a quegli stati che dovranno attuarle sul loro territorio. Di questo noi siamo contenti, è una sfida molto importante per l'Italia", ha proseguito Piantedosi. Siamo vicini ai paesi che con l'Italia condividono questo importante e faticosa situazione. Oggi noi riteniamo che sia un giorno in cui parte qualcosa e non sia solo un giorno di arrivo", ha poi concluso. (Beb)