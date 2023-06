Migranti: Piantedosi, Italia non sarà centro di raccolta dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa. A dirlo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al termine del Consiglio Affari interni a Lussemburgo, in cui è stato raggiunto l'accordo per definire la posizione negoziale sul Patto migrazione e asilo. "L'Italia ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate nel corso del Consiglio odierno. In primis, abbiamo scongiurato l'ipotesi che l'Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso venissero pagati per mantenere i migranti irregolari nei propri territori", ha detto Piantedosi. "L'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa. Abbiamo ottenuto la creazione di un nuovo fondo europeo per i Paesi terzi di origine e transito dei flussi (dimensione esterna). Nel sistema, come misura di solidarietà obbligatoria complementare ai ricollocamenti, è prevista anche la compensazione dei 'dublinanti'", ha poi aggiunto il ministro. (Beb)