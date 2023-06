Usa-Regno Unito: Biden e Sunak annunciano nuova partnership economica, focus su sicurezza e tecnologie emergenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento, particolare attenzione è dedicata a tecnologie strategiche come i semiconduttori, l’intelligenza artificiale, il quantum computing e le telecomunicazioni. Nella nota, i due Paesi hanno sottolineato che il rafforzamento della partnership bilaterale in questi settori consentirà a Washington e Londra di “rimanere in una posizione di leadership, collaborando maggiormente nei campi della ricerca scientifica, delle partnership pubblico-private, e nella promozione di nuovi investimenti nei rispettivi mercati”. Oltre a favorire iniziative congiunte di ricerca e sviluppo, i due Paesi si sono impegnati anche a creare un Consiglio bilaterale per gli investimenti nelle tecnologie strategiche. L’organismo sarà istituito entro il prossimo anno, e riunirà i rappresentanti delle principali aziende statunitensi e britanniche, insieme ad esperti nel campo della sicurezza nazionale, per individuare le aree in cui promuovere maggiori investimenti. (segue) (Was)