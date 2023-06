Migranti: presidenza Ue, definizione Paese terzo sicuro spetta a Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La definizione di Paese sicuro, prevista nell'accordo raggiunto dai ministri degli Interni europei in merito al Patto su migrazione e asilo spetterà agli Stati membri. A dirlo Maria Malmer Stenergard, ministra alla Migrazione svedese, nel corso della conferenza finale della riunione a Lussemburgo. "Questo aspetto è stato leggermente rivisto oggi, in modo da chiarire che spetta agli Stati membri applicare il concetto di paese terzo sicuro e determinare se esiste un legame tra il richiedente e il paese terzo, sulla base del quale sarebbe ragionevole per lui o per gli altri recarsi in quel Paese", ha detto. "C'è ancora un criterio di connessione, ma spetta agli Stati membri verificare", ha concluso. (Beb)