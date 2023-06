Italia-Uzbekistan: Meloni e Mirziyoyev rafforzano la cooperazione e lanciano il partenariato strategico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- È stata sottolineata la necessità di promuovere relazioni dirette tra le regioni dei due Paesi. Meloni ha espresso parole di apprezzamento per gli sforzi di Tashkent volti a creare un clima di “buon vicinato e fiducia” in Asia centrale e ha auspicato un ulteriore sviluppo della piattaforma di dialogo tra l’Italia e i cinque Paesi della regione. I due leader hanno parlato della situazione in Afghanistan, sottolineando l’importanza di continuare a fornire aiuti umanitari alla popolazione locale, anche utilizzando il centro logistico di Termiz, nel sud dell’Uzbekistan. Al termine dell’incontro, Mirziyoyev ha invitato Meloni a visitare il Paese centrasiatico, così come in precedenza aveva fatto con Mattarella. Mirziyoyev, primo presidente uzbeco a recarsi in visita ufficiale in Italia dal 2000, è arrivato ieri sera a Roma ed è stato accolto all’aeroporto di Fiumicino dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che lo aveva già incontrato alla fine dello scorso aprile nel corso di una missione a Tashkent. Il programma imprenditoriale della visita, che si concluderà domani, sarà invece a Milano: il presidente dell’Uzbekistan sarà ricevuto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e parteciperà a una tavola rotonda con dirigenti di importanti aziende italiane. (Res)