Egitto: cittadino russo morto dopo attacco di uno squalo a Hurghada - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino russo è morto a causa dell'attacco di uno squalo su una spiaggia della città turistica di Hurghada, sul Mar Rosso. Lo ha annunciato sul canale Telegram il consolato generale russo a Hurghada, invitando i connazionali a prestare attenzione quando sono in acqua e a rispettare rigorosamente qualsiasi divieto di balneazione imposto dalle autorità locali. Alcune persone hanno condiviso un video sui social media che documenta il momento in cui l'uomo è stato attaccato da uno squalo. Il ministero dell'Ambiente egiziano ha fatto sapere che una squadra di lavoro specializzata ha catturato lo squalo che ha attaccato l'uomo per condurre le indagini. Un anno fa le autorità avevano chiuso una zona della costa del Paese affacciata sul Mar Rosso, dopo che uno squalo aveva attaccato un turista austriaco a Hurghada, causandone la morte. (Cae)