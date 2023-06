Milano: De Corato, città fatta a misura di auto, ma amministrazione continua a combatterle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo che oggi è nata una polemica sui troppi posti auto e parcheggi irregolari che ci sono in città. Vorrei ricordare ai retrogradi di Sinistra e agli ultrà delle battaglie alle auto e automobilisti, che le Amministrazioni Albertini e Moratti realizzarono 60.000 posti auto che aiutarono Milano ad ottenere i grandi successi e le fortune che negli ultimi anni ha ottenuto e di cui, anche il Centrosinistra, oggi si vanta! Grazie a questi posti auto, Milano, ha parcheggi tre volte superiori rispetto a Parigi e Barcellona. Questo è un merito. La nostra è una città fatta a misura di auto e della mobilità cosa che, purtroppo, questa Amministrazione non si è accorta e continua imperterrita a combattere, con tasse su tasse, gli automobilisti. Agli ultrà retrogradi dico di prendere esempio dalle Amministrazioni di Centrodestra". Così afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato sulle polemiche odierne derivanti dai troppi parcheggi irregolari in città. (Com)