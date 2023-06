Canada: Biden, incendi sono ennesimo esempio dei rischi associati al cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La densa coltre di fumo che ha colpito il Nord-Est degli Stati Uniti nei giorni scorsi, provocata da centinaia di incendi nelle foreste del Canada orientale, ha generato problemi per milioni di cittadini Usa, a causa del deterioramento della qualità dell’aria: è l’ennesimo esempio dei pericolosi impatti del cambiamento climatico. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Già dal mese di Maggio, la mia amministrazione ha inviato 600 pompieri e personale di sostegno in Canada, per aiutare le autorità a gestire questa crisi”, ha detto, aggiungendo di aver parlato ieri con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ribadendo la disponibilità di Washington a fornire assistenza aggiuntiva alle autorità di Ottawa, se necessario. (Was)