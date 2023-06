Libano-Israele: comandante Unifil invita le parti alla moderazione per ridurre la tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) invita Libano e Israele a mostrare moderazione per ridurre la tensione lungo la “blue line”, la linea di demarcazione tra i due Paesi. Lo ha detto oggi il comandante dell’Unifil, generale Aroldo Lazaro Saenz, in una riunione con delegazioni dell’esercito del Libano, presso la postazione Onu di Ras Naqoura, nel sud del Paese. “Negli ultimi due mesi si sono verificati sviluppi preoccupanti”, ha dichiarato il comandante dell’Unifil, sottolineando l’importanza del contributo della missione Onu nel “prevenire una potenziale escalation e mantenere la stabilità". Nel corso dell'incontro, Lazaro ha riconosciuto “gli sforzi compiuti dalle parti per smorzare le tensioni”, invitandole ad “astenersi dall'intraprendere azioni in prossimità della linea di demarcazione”. Secondo il capo Unifil, "i nostri sforzi devono essere lungimiranti e incentrati sulla soluzione. Questa è un'opportunità vitale per eliminare le fonti di attrito sulla blue line”. Da parte sua, l’esercito libanese ha dichiarato di considerare Israele come il “responsabile delle conseguenze di questi attacchi", invitando l’Onu a “esercitare la massima pressione per fermarlo" e sottolineando l'impegno del Libano "a rispettare le risoluzioni dell’Onu, in particolare la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza”. (segue) (Lib)