- Abdalmasih Hanoun, il siriano che accoltellato sei persone ad Annecy, in Francia, tra cui quattro bambini, aveva ottenuto l'asilo in Italia e in Svizzera, oltre che in Svezia. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". L'uomo, 32 anni, aveva visto respinta al sua richiesta di asilo in Francia il 4 giugno scorso proprio perché glie era già stata accordata in altri tre Paesi.(Frp)