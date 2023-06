Rpt-Minori: Richetti (Azione-Iv), ora rapida calendarizzazione pdl stop a social under 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte. Ripetizione con titolo corretto. "Abbiamo depositato alla Camera dei deputati la proposta presentata insieme ai colleghi Elena Bonetti, Mara Carfagna, Giulia Pastorella, Luigi Marattin, Fabrizio Benzoni, Maria Chiara Gadda, Davide Faraone, Antonio D ’Alessio, Giulio Cesare Sottanelli, Ettore Rosato, Daniela Ruffino, Giuseppe Castiglione, e illustrata stamattina in conferenza stampa per un uso responsabile dei social per i preadolescenti. Considerato il grande consenso che la tematica registra nell'opinione pubblica e tra le famiglie italiane, auspichiamo una convergenze di tutte le forze politiche e solleciteranno una rapida calendarizzazione del provvedimento". Lo afferma, in una nota, Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati.(Rin)