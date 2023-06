Milano: Padalino, pronta a subentrare a Forte in consiglio per rappresentare Noi Moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Dopo le annunciate dimissioni di Matteo Forte dal Consiglio Comunale di Milano, che spero presto diventino operative essendo già passate diverse settimane dall'annuncio, sono pronta a subentrare in rappresentanza della lista 'NOI moderati - Maurizio Lupi per Milano popolare', alla quale darò voce nell'istituzione che guida Milano con l'intento di rilanciarne la presenza e l'azione della nostra iniziativa politica. La stessa nella quale credo, milito e lavoro da anni con lealtà e dedizione e con quello spirito di servizio di chi ha passione per le cose che fa". Lo dichiara Mariangela Padalino, membro del Direttivo nazionale di Noi Moderati, che subentrerà a Matteo Forte in consiglio comunale. (Com)