Egitto: capo servizi segreti accompagna al Sisi in tour africano

- Il capo dei servizi segreti egiziani, il generale Abbas Kamel, accompagna il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi nel suo tour africano, che prevede tappe in Angola, Zambia e Mozambico. Il 6 giugno, il presidente egiziano si è recato in visita in Angola, prima tappa del viaggio. Ieri il capo dello stato è arrivato in Zambia, per partecipare al vertice del Mercato comune per l'Africa orientale e meridionale (Comesa). Della delegazione presidenziale fa parte anche il ministro degli Esteri Sameh Shoukry. (Cae)