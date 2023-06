Roma: Scilipoti Isgrò (Uc), salvare e proteggere Caffè Greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il glorioso e storico caffè Greco di Roma rischia una fine ingloriosa. Occorre che le istituzioni capitoline e la politica in genere si attivino concretamente per il salvataggio di uno dei simboli della Roma da bere ed elegante. Il caffè Greco è presente nelle guide turistiche e la sua fine nelle vie dello shopping sarebbe per Roma un pessimo biglietto da visita. Si incentivi la cultura dei caffè di autore al posto di lasciarli al loro destino". Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e senatore Domenico Scilipoti Isgrò (Com)