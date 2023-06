Pnrr: Albano (Mef), in corso fase confronto proficuo con commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr “in questo momento è in corso un confronto per formalizzare le proposte di modifica entro la scadenza prevista del 31 agosto 2023, con la contestuale integrazione del capitolo RePowerEu”. Lo ha affermato il sottosegretario all'Economia e finanze Lucia Albano nel corso del convegno "Pnrr. Il controllo: motore del rilancio del Paese", organizzato dalla Corte dei Conti e dall'università Cattolica. “Si tratta – ha proseguito – di un lavoro estremamente delicato che il governo sta portando avanti con la massima attenzione e con grande responsabilità. Sarà decisivo il nuovo approccio del ministro Fitto: permetterà di realizzare gli investimenti e le riforme che servono alla Nazione, con la velocità che è necessaria a rispettare gli impegni concordati a livello europeo, ma senza la fretta che rischierebbe di compromettere la migliore allocazione ingenti risorse". "L'Italia nel 2020 – ha ricordato Albano – ha subito una riduzione del Pil dell’8,9 per cento rispetto a un calo dell'Unione europea del 6,2 per cento. Il Pnrr è stato il primo strumento unitario attivato dall'Unione europea per sostenere la ripresa economica all'indomani della crisi connessa all'emergenza pandemica e ha apportato un cambio di paradigma nell'utilizzo delle risorse europee: per la prima volta il loro impiego è stato legato al raggiungimento di risultati". (Rin)