Usa-Regno Unito: Biden annuncia nuovo piano per rafforzare cooperazione economica bilaterale

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo piano per rafforzare la cooperazione con il Regno Unito in ambito economico e commerciale. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, Biden ha affermato che i due Paesi rafforzeranno la collaborazione nel quadro della transizione energetica, nello sviluppo delle tecnologie emergenti e nella protezione delle tecnologie strategiche per la sicurezza nazionale di Stati Uniti e Regno Unito. “Mi riferisco, ad esempio, ai semiconduttori, all’intelligenza artificiale e al quantum computing, sulle quali stiamo lavorando insieme per garantire che vengano sviluppate in sicurezza e con responsabilità”, ha detto, aggiungendo che Washington e Londra collaboreranno in maniera più approfondita per proteggere anche le catene di approvvigionamento di minerali rari o critici, riducendo la dipendenza dall’estero. “In aggiunta, rafforzeremo la cooperazione nella ricerca scientifica, proteggendo le nostre tecnologie proprietarie da Paesi che non condividono i nostri valori di libertà e democrazia”, ha concluso. (Was)