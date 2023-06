Pnrr: Paita (Az-Iv), governo ci dica quali progetti possono partire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del Pnrr "è oggettivo che questo governo non sarà in grado di spendere molte delle risorse, dobbiamo sfidarli dicendo: 'quali progetti possono partire? Se si bloccano gli interventi sulle infrastrutture, soprattutto al nord, quali altri interventi sei in grado di mettere in atto?' Dobbiamo entrare nel merito". Lo ha detto la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella Paita, intervenendo a Reggio Emilia all'incontro di Italia viva e +Europa su "Strategie per il futuro fra Pnrr e scelte europee”. "È sbagliato dire che precedentemente andava tutto bene e ora va tutto male, perché non è così. Ci sono problemi strutturali – ha aggiunto Paita – che devono essere affrontati una volta per tutte. Il principale è quello di velocizzare, semplificare quella parte di burocrazia che blocca il Paese". (Rin)