Usa-Regno Unito: Biden, insieme a Londra per affrontare tutte le sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto discussioni “importanti e produttive” con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, nel quadro della visita di quest’ultimo a Washington. Durante una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca, Biden ha affermato che “Non ci sono sfide globali che i nostri Paesi non stanno affrontando fianco a fianco: è una ulteriore testimonianza di quanto sia solida la nostra partnership”, ha detto, aggiungendo che Washington e Londra continueranno a “collaborare, per fare sì che i nostri Paesi rimangano leader in un mondo in costante cambiamento”. (Was)