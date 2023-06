Regno Unito-Usa: Sunak, Russia e Cina vogliono sfruttare nostra proprietà intellettuale ma non ci riusciranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza economica è al centro della partnership tra Regno Unito e Stati Uniti. Lo ha detto il primo ministro britannico, Rishi Sunak, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Paesi come la Russia e la Cina vogliono manipolare e sfruttare la nostra apertura sul piano economico e commerciale, rubando la nostra proprietà intellettuale e utilizzandola per approvare misure autoritarie: ma non avranno successo”, ha detto. Il premier ha fatto riferimento alla dichiarazione concordata durante la sua visita a Washington, che descrive “una partnership senza precedenti, tesa a proteggere i nostri cittadini: promuoverà nuovi investimenti, riducendo al contempo le barriere commerciali e facilitando lo sviluppo delle nuove tecnologie”. (Was)