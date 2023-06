Città metropolitana Roma: vicesindaco, assegnati a 4 comuni fondi Pnrr per rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata dal Consiglio metropolitano di Roma, la delibera che assegna ai Comuni di Civitavecchia, Monterotondo, Frascati e Albano, il trasferimento dell'acconto del 10 per cento alla somma finanziata dalle risorse Pnrr, di interventi per la rigenerazione urbana nei quartieri di edilizia residenziale pubblica. All'inizio di seduta, il Vicesindaco della Città metropolitana, Pierluigi Sanna, ha fatto osservare un minuto di raccoglimento per la scomparsa della Consigliera Comunale di Monterotondo Simona Amorello, scomparsa prematuramente. "Si tratta - ha detto in una nota Pierluigi Sanna, Vicesindaco e Delegato ai progetti Pnrr della Città metropolitana di Roma - di costruzione o di riqualificazione, 255 unità abitative a Monterotondo, 70 a Civitavecchia e 158 ai due Comuni dei Castelli romani, per un totale di oltre 50 mila metri quadrati di spazi pubblici beneficiari del sostegno per Monterotondo, 86 mila a Civitavecchia e 25 mila ai Castelli. L'obiettivo di riqualificare il territorio e attuare tutti gli adempimenti previsti dal Pnrr al fine di non sprecare un euro di questa fondamentale occasione di investimento, che restituirà ai cittadini un territorio migliore, migliori servizi, spazi pubblici riqualificati e luoghi di aggregazione, con una spinta alla rivitalizzazione economica e sociale di tutta l'area metropolitana. Una vera e propria rivoluzione che offre la possibilità ai non abbienti di avere uno spazio abitativo con complessivi 483 appartamenti e un totale di 161.000 metri quadri di spazi pubblici. . A distanza di due anni dalla definizione del PNRR, la Città metropolitana, tra i pochi enti in Italia ad aver espletato nei tempi corretti le fasi progettuali e preparatorie e conferma la propria capacità di coordinare e rendere effettivo il proprio ruolo a sostegno degli enti locali che rappresenta. Ringraziamo il lavoro coordinato di tutti gli uffici coinvolti e l'intento comune di tutto il Consiglio in questa importante operazione".(Com)