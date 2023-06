Ucraina: Biden, impegnati a rafforzare sicurezza anche nel lungo termine, sostegno finanziario continuerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, come Paese e anche insieme agli alleati internazionali, hanno fatto tutto il possibile per fare sì che le Forze armate ucraine siano pronte per avere successo sul campo di battaglia, nel quadro dell’invasione russa. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca insieme al primo ministro britannico, Rishi Sunak. “Siamo molto ottimisti, e stiamo lavorando anche per garantire la sicurezza dell’Ucraina nel lungo periodo, per prevenire future aggressioni: stiamo fornendo assistenza adesso, nel quadro della guerra, e li stiamo aiutando anche a rafforzare le Forze armate nel lungo termine”, ha spiegato, aggiungendo che il sostegno finanziario a Kiev continuerà “per tutto il tempo necessario”, nonostante alcune voci discordanti al Congresso. (Was)