Decreto Siccità: ecco i principali contenuti (2)

- Viene, poi, introdotta la figura appunto del commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2023, con la possibilità di proroga fino alla fine del prossimo anno, "al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l’uso della risorsa idrica". Il commissario straordinario "esercita le proprie funzioni sull’intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano" e "provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia. A tali fini, il commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea". Il commissario "acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale", "acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto", "provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene". Previste, inoltre, disposizioni per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica, oltre al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo. (segue) (Rin)