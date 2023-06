Decreto Siccità: ecco i principali contenuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed ancora, viene autorizzata, con l'obiettivo di un miglioramento genetico delle piante coltivate, la sperimentazione in campo agrario delle Tecniche di evoluzione assistita (Tea). Via libera, infine, alle norme per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe, e ad un piano di comunicazione "volto ad assicurare un’adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica. Il piano - si legge ancora nel provvedimento - è predisposto dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali e le Autorità di bacino coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza". (Rin)