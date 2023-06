© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento così difficile per la grave perdita della madre voglio esprime la mia vicinanza all'amico e compagno Emiliano Minnucci. A lui e a tutta la sua famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze". Così in una nota il consigliere regionale del Lazio, Alessio D'Amato del Pd.(Com)