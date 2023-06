Lettonia: premier Karins, Russia rimarrà minaccia continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia rimarrà “una minaccia continua”, anche dopo la fine della guerra che ha mosso contro l'Ucraina. Il conflitto “non terminerà nel prossimo futuro”. È quanto affermato dal primo ministro della Lettonia, Krisjanis Karins, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Il capo del governo di Riga ha aggiunto che la Lettonia e gli altri Stati dell'Europa orientale hanno avvertito della pericolosità della Russia per anni, da quando Vladimir Putin è diventato presidente del Paese. “Abbiamo suonato l'allarme sempre più forte e nessuno ci ha ascoltato”, ha quindi sottolineato Karins. Il primo ministro lettone ha poi individuato nella Russia la responsabile del crollo della diga di Nova Khakhovka in Ucraina meridionale, nella parte della regione di Kherson sotto la sua occupazione. Per Karins, “la nostra lentezza collettiva” nella fornitura di alcuni sistemi d'arma all'ex repubblica sovietica “non ha aiutato” il Paese invaso dalla Russia. “Avremmo potuto e dovuto reagire molto più rapidamente”, ha evidenziato il capo del governo di Riga. Secondo Karins, le autorità della Russia sono “una minaccia diretta al nostro stile di vita”, con questo Paese che “è e rimarrà” un pericolo “finché avrà questo tipo di governo, una dittatura autoritaria”. Al riguardo, il primo ministro lettone ha infine affermato: “La mia previsione è che questo non cambierà nel prossimo futuro”. (Geb)