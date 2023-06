Bielorussia: Regno Unito annuncia nuovo pacchetto di sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia per il suo ruolo di facilitazione dell’invasione russa in Ucraina. “Il nuovo pacchetto accresce la pressione economica su Aleksandr Lukashenko e il suo regime, che agevolano attivamente lo sforzo bellico russo e ignorano l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly. Il pacchetto include il divieto alle importazioni di oro, cemento, legname e gomma dalla Bielorussia e un divieto alle esportazioni di banconote, macchinari, ma anche merci, tecnologie e materiali che possano essere utilizzati per la produzione di armi chimiche o biologiche. Ci sono anche misure a prevenzione della propaganda su internet. (Rel)