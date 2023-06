Migranti: dieci Stati fra cui l'Italia ancora non favorevoli al Patto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ancora in corso le discussioni sul Patto migrazione e asilo proposto dalla presidenza svedese nel corso del Consiglio Affari interni a Lussemburgo. Nella sessione pubblica del pomeriggio, si sono espressi in maniera contraria all'ultima versione del testo i ministri di Polonia, Ungheria, Italia, Austria, Danimarca e Grecia. Lituania, Slovacchia, Malta e la Bulgaria si sono invece espresse in favore dell'astensione, comunque non favorevoli all'ultima versione del testo proposta. La posizione negoziale del Consiglio può essere comunque approvata a maggioranza qualificata, che per raggiungere un compromesso positivo prevede il voto favorevole di almeno 15 Stati (55 per cento dei 27), che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione europea. Al momento, se gli altri votassero tutti in maniera positiva, il testo proposto sarebbe quindi approvato, ma non è ancora deciso che si scelga di procedere con la votazione. (Beb)