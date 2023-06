Varese: associazioni e comitati, vittoria sul Masterplan Malpensa, al via ma senza "cargo city" sulla brughiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria di associazioni e comitati per salvare la Brughiera di Malpensa. La Cargo City se si espanderà, dovrà farlo dentro il sedime aeroportuale. Questa la prescrizione della Commissione Via approvata anche dalla firma del Ministero dell'Ambiente. Lo sottolinea una nota congiunta di Lipu, Wwf, Italia Nostra Lombardia, Legambiente Lombardia, FAI Fondo Ambiente Italiano, Life Drylands, Centro Italiano Studi Ornitologici, Ecoistituto della Valle del Ticino, Coordinamento Salviamo il Ticino, Viva via Gaggio. Le sigle ambientaliste sottolineano che a pagina 257 delle prescrizioni si legge: "Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere, esprime il seguente MOTIVATO PARERE favorevole alla compatibilità ambientale, comprensiva della valutazione di incidenza, del progetto "Aeroporto di Milano Malpensa - Masterplan 2035", subordinatamente al rispetto di soluzioni progettuali che non comportino deterioramento o, massimamente, sottrazione, né temporanea né a maggior ragione permanente, di habitat naturali e seminaturali di brughiera, e a quanto prescritto nelle condizioni, anche di indirizzo, sotto indicate. Il Parere è favorevole a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ambientali: Condizione ambientale n. 1 - Oggetto della prescrizione Quanto all'intervento c.d. "Cargo City", stante la maggiore invasività dell'alternativa progettuale n. 7 in termini sia di consumo di suolo sia di habitat di Brughiera, tale da minare ulteriormente le funzioni di connettività ecologica del corridoio rappresentato ID_VIP 4217- Istruttoria - VIA - Aeroporto di Milano Malpensa - Masterplan 2035 dalle aree del Parco del Ticino, dovrà essere percorsa e sviluppata una differente alternativa (tipo 2 o 2A), non insistente sulle aree a brughiera c.d. del Gaggio o di Tornavento, più aderenti all'attuale perimetro aeroportuale, quali quelle denominate "2" e "2a", sviluppandone il progetto esecutivo." (segue) (Com)