Varese: associazioni e comitati, vittoria sul Masterplan Malpensa, al via ma senza "cargo city" sulla brughiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un parere che aspettavamo da tempo - affermano a caldo le associazioni - La Cargo City potrà espandersi solo nel sedime interno all'aeroporto. La battaglia per salvare l'ultimo lembo della brughiera più meridionale d'Europa, un ambiente prezioso e insostituibile, è stata vinta e ripaga degli sforzi fatti. Adesso aspettiamo la costituzione del SIC per una tutela definitiva e per frenare l'impermeabilizzazione del territorio nel Parco del Ticino. "Ma non solo: la Commissione ministeriale - proseguono le associazioni - auspica anche che la Regione Lombardia assuma le decisioni in merito alla proposta di Istituzione del SIC/ZPS "Brughiere di Malpensa e Lonate" per il quale, in data 26 luglio 2022, la Comunità del Parco lombardo della Valle del Ticino ha comunicato di aver avviato l'aggiornamento dell'istruttoria tecnica. (Com)