Rifiuti: Corrotti (Fd'I), con azzeramento Egato via ultimo atto Pd

- “Accolgo con soddisfazione il primo passo verso l’azzeramento degli Egato nelle province del Lazio da parte della giunta Rocca, che annulla di fatto i decreti che andavano a costituire le assemblee dell’ente. Nella scorsa legislatura abbiamo a lungo contrastato le nomine di Zingaretti, in particolare proprio quelle degli Egato, arrivate da una giunta dimissionaria e quindi da un organismo che, a norma di statuto, aveva solo poteri di ordinaria amministrazione. La gestione dei rifiuti non può basarsi su enti costruiti solamente per le poltrone”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d’Italia e presidente commissione rifiuti. (Com)