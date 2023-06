Decreto Siccità: Ruffino (Azione-Iv), acqua non diventi bene per privilegiati, no a fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'acqua è un bene pubblico, come ci ricordano sempre i populisti. Tuttavia, senza investimenti pubblici o privati sarà un bene sempre meno pubblico e sempre più per privilegiati. Per prevenire nuove emergenze siccità servono più fondi, più tecnologia e interventi mirati sulle infrastrutture idriche, così da aumentare l'efficienza nel recupero e nell'utilizzo dell'acqua in tutti i settori: civile, industriale, energetico e agricolo. Il governo studia invece interventi che hanno tempi incerti e non hanno certezza di risorse". Lo ha detto Daniela Ruffino, capogruppo di Azione-Italia viva in commissione Ambiente alla Camera, annunciando il voto contrario del gruppo sulla fiducia al disegno di legge di conversione del decreto Siccità. "Oltre a una questione di merito - ha aggiunto la parlamentare - c'è anche una questione di metodo, per la decisione di porre la fiducia anche su un provvedimento, come questo, che ha visto in commissione un atteggiamento propositivo da parte di tutti, con la ferma volontà di collaborare e di lavorare in modo concreto. Due fiducie in una settimana sono un record e un segnale grave, perché così si impedisce una serena discussione sui provvedimenti. Un segnale tanto più grave su una misura importante come questa - ha concluso Ruffino - che coinvolge ogni cittadino e ogni categoria". (Rin)