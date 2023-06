Italia-Uzbekistan: Meloni e Mirziyoyev lanciano il partenariato strategico tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Uzbekistan hanno elevato le relazioni diplomatiche bilaterali al rango di partenariato strategico. È quanto emerso al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il leader uzbeco Shavkat Mirziyoyev, che è giunto a Roma ieri sera e che questa mattina ha già incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Questo evento storico, senza esagerare, è l’inizio di una nuova, importante tappa nell’ulteriore sviluppo della cooperazione tra i nostri Paesi”, ha commentato Mirziyoyev, secondo il resoconto della presidenza uzbeca. Meloni, da parte sua, ha espresso “pieno sostegno” alle riforme democratiche ed economiche in corso di attuazione in Uzbekistan, aggiungendo di credere nel loro successo. I due leader hanno definito prioritaria l’espansione della cooperazione economica e commerciale, osservando come il volume degli scambi e degli investimenti reciproci sia raddoppiato negli ultimi anni e come le aziende italiane abbiano condotto con successo importanti progetti industriali nei settori metallurgico, energetico ed elettrotecnico. (segue) (Res)