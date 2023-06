Italia-Uzbekistan: Meloni e Mirziyoyev lanciano il partenariato strategico tra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni e Mirziyoyev hanno fatto riferimento anche al business forum ospitato da Confindustria lo scorso 6 giugno, nel quadro del quale sono stati firmati accordi e contratti per un valore complessivo di oltre 9 miliardi di euro. Secondo i due leader, importanti opportunità di cooperazione sono ora nel settore dell’innovazione e della tecnologia, ma anche nella cultura, nell’insegnamento della lingua italiana in Uzbekistan, nell’istruzione e nel turismo. È stata sottolineata la necessità di promuovere relazioni dirette tra le regioni dei due Paesi. Meloni ha espresso parole di apprezzamento per gli sforzi di Tashkent volti a creare un clima di “buon vicinato e fiducia” in Asia centrale e ha auspicato un ulteriore sviluppo della piattaforma di dialogo tra l’Italia e i cinque Paesi della regione. I due leader hanno parlato della situazione in Afghanistan, sottolineando l’importanza di continuare a fornire aiuti umanitari alla popolazione locale, anche utilizzando il centro logistico di Termiz, nel sud dell’Uzbekistan. Al termine dell’incontro, Mirziyoyev ha invitato Meloni a visitare il Paese centrasiatico. (Res)